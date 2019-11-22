اختتم معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة فعالياته، أمس الخميس، بإجمالي صفقات بلغت 5ر54مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري تعكس المكانة الرائدة للحدث الدولي على مستوى العالم فيما استقطب 100 شركة جديدة.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أكد عارضون ومشاركون في معرض دبي للطيران أن المعرض حقق نجاحاً لافتا هذا العام،بمشاركة أكثر من 1,288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات، فيما تعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر نشاطاً، حيث بلغ عدد الزوار التجاريين أكثر من 84,043 زائراً.

ونظمت ضمن فعالياته عدة مؤتمرات على درجة عالية من الأهمية لصناعة الطيران والفضاء، حيث اجتذبت مجموعة المؤتمرات المتخصصة عدداً كبيراً من العاملين والمهتمين بصناعة الطيران، ومن بين تلك الأحداث مؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية /GATM/ الذي استمر يومين وناقش مستقبل التحكم في الحركة الجوية، وأبرزت المناقشات أهمية ما يسمى بـ "الأبراج الافتراضية" في المستقبل.

وشهد المعرض تنظيم مؤتمر قطاع الشحن "كارجو كونيكت" الذي تناول صناعة الشحن الجوي مع التركيز على مشاركة البيانات عبر الحدود الجغرافية والتجارية.

ولأول مرة في نسخة عام 2019، كان هناك تركيز خاص على استكشاف الفضاء، من خلال برنامج محدد من المؤتمرات وقد نظمت أعمال مؤتمر "نساء في الفضاء" بدعم من وكالة الإمارات للفضاء، وتحدث خلاله خبراء من الأمم المتحدة وشركة بوينغ وغيرهم.

وتناول المؤتمر الدور الرئيسي، الذي ستلعبه النساء المهندسات والباحثات ورائدات الفضاء في مستقبل صناعة الفضاء العالمي، حيث قالت كلودي هاينيري من وكالة الفضاء الأوروبية، التي قامت برحلتين فضائيتين كرائدة فضاء، إنها مسرورة بالمشاركة في حدث يركز على قضايا المرأة ومستقبل استكشاف الفضاء.

ووصفت البرنامج بأنه حدث جديد كلياً مشيدة بسجل دولة الإمارات العربية المتحدة في التنويع والبحوث ضمن برامجها الفضائية، وأضافت: "هنا يوجد جيل جديد يتمتع بروح شبابية جديدة، يبني شيئًا جديدًا دون مقاومة للتغيير".

وتم تنظيم مؤتمر "حوار تقني" الذي تناول التقدم التقني المطلوب للجيل القادم من استكشاف الفضاء، وتأثير ذلك التقدم على العالم عموماً .

وتنوعت المعروضات من دراجة "هوفر" المطورة الجديدة من شرطة دبي، والتي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وحلول الاخلاء الطبي، إلى بدلات الطيران الفضائي التجاري من شركة فيرجين جالاكتيك.

وقالت ميشيل فان أكيليجين، المديرة التنفيذية لشركة تارسوس اف آند اي - المنظمة للمعرض: "نعمل دائماً على تقديم أداء يفوق مستوى المعرض السابق، وقد استطعنا هذا العام تجاوز التوقعات من خلال حجم هائل من الأعمال والصفقات، إضافة إلى تقديم برنامج جذاب من المؤتمرات والمعروضات والاستعراضات الجوية".

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من معرض دبي للطيران ستقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021