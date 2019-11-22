وزير مالية زامبيا يدعو إلى اتخاذ تدابير لوقف تراجع عملة البلاد

قال وزير مالية زامبيا بواليا نجاندو، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير لوقف التراجع في قيمة العملة المحلية، وذلك على خلفية زيادة تكاليف خدمة الديون الخارجية للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من أن زامبيا تواجه خطرا كبيرا بسبب أزمة الديون الخارجية، وذلك بعدما تلقت الحكومة مليارات الدولارات على هيئة قروض على مدار السنوات السبع الماضية.

وتراجعت قيمة الكواشا الزامبي بنحو 16% مقابل الدولار منذ شهر يناير الماضي، نتيجة تراجع إنتاج النحاس وأسعاره، وتمثل عائدات تصدير النحاس حوالي 70% من قيمة صادرات زامبيا.

وقال نجاندو في كلمة له أمام أعضاء البرلمان في العاصمة لوساكا اليوم، لقد استنزفت تكاليف خدمة الدين بالدولار احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، مضيفا: "من الواضح أننا ندرك ذلك".

وتابع نجاندو: "هذا أحد الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى الوقوف في وجه أي انخفاض آخر في قيمة العملة من خلال دعم التدابير التي اتخذها البنك المركزي".

وأقدم بنك زامبيا المركزي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25ر1 نقطة مئوية هذا الأسبوع، وهي نسبة تجاوزت توقعات الاقتصاديين وتمثل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2015، حيث سعى البنك إلى خفض معدل التضخم الذي بلغ 7ر10% في أكتوبر.

وانخفضت قيمة السندات الدولارية والتي تستحق السداد في عام 2024 لليوم الخامس على التوالي إلى 7ر65 سنتًا على كل دولار بحلول الساعة 11:23 صباحًا بالتوقيت المحلي للوساكا، وهو ما يساوي عائدًا قدره 21 بالمئة.