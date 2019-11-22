جريفث: اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن

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أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفث، بدور المملكة العربية السعودية في التوصل "لاتفاق الرياض" بين اليمنيين.

واعتبر جريفثس، خلال إحاطة حول اليمن في مجلس الأمن الدولي حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن "اتفاق الرياض" يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن، مشددا على أن "وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين".

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى وجود بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة بين الشرعية والحوثيين، مؤكدا أن الحوادث الأمنية في المحافظة تراجعت بواقع 40%".

وأعرب مارتن جريفثس، عن قلقه "من تقييد الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة".