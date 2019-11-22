دايملر تدرس بيع عقارات بقيمة 663 مليون دولار في ألمانيا

قالت مصادر مطلعة إن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تدرس بيع وإعادة تأجير اثنين من أصولها العقارية الواسعة في مدينة شتوتجارت الموجود فيها مقر رئاستها، بهدف تحسين مستوى السيولة النقدية لديها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن قيمة الصفقة قد تصل إلى 600 مليون يورو (663 مليون دولار) حيث تقدر قيمة العقار الأول بنحو مليوني يورو، وهو عبارة عن مجمع إداري تحت الإنشاء في ضاحية فايهنجين بمدينة شتوتجارت، ويسع هذا المكان حوالي 4500 موظف ومن المنتظر الانتهاء من بنائه في العام المقبل.

وبحسب المصادر فإنه من المتوقع أن تجد شركة دايملر الكثيرين من المشترين نظرا للطلب القوي على المقار الإدارية في ألمانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دايملر، وهي أكبر منتج للسيارات التجارية (الشاحنات والحافلات والفان) في العالم خلال الأسبوع الماضي خطة لشطب عدد من الموظفين، وخفض النفقات بمقدار 3ر1 مليار يورو، في إطار محاولاتها لاستعادة هامش أرباحها الذي تقلص نتيجة الإنفاق على تطوير التقنيات الجديدة.

وكان أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، قد حذر من استمرار تراجع الأرباح حتى 2022 في إطار التركيز على تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية للالتزام بالقواعد الأوروبية الجديدة المشددة بشأن العوادم الغازية.

وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي "نعتقد أن عملية إعادة هيكلة دايملر، والتي تشمل إجراءات خفض العمالة، ستجري في ظل أوضاع سوق غير مواتية وتوترات جيوسياسية" في العالم.