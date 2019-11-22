هيئة النقل في لندن تعلن الاثنين المقبل منح «أوبر» ترخيص للعمل من عدمه

من المقرر أن تعلن هيئة النقل في لندن، يوم الاثنين المقبل، عما إذا كانت ستمنح شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية ترخيصا جديدا للعمل هناك.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إنه إذا قررت هيئة النقل في لندن رفض منح الشركة ترخيصا، يمكن أن تواجه الشركة طردا من أهم سوق أوروبي لديها يوم الثلاثاء المقبل.

وسيقدم ترخيص جديد طويل المدى مستوى من الثقة لم تشهده شركة "أوبر" ولا سائقوها وعددهم حوالي 45 ألف سائق في لندن منذ سنوات.

وتغير سوق "خدمات نقل الركاب" في لندن بشكل كبير منذ أن خلصت هيئة النقل في لندن في عام 2017 إلى أن شركة "أوبر" لم تكن "مناسبة ولا لائقة" للحصول على ترخيص.

وحصلت شركات جديدة مثل "أولا" و"فيا فان "بولت" على تراخيص للعمل في المدينة.

وواجهت أيضا شركة "أوبر" سلسلة من الدعاوي القضائية في المملكة المتحدة، من بينها خسارة قضية بشأن حقوق العمل للسائقين.

يذكر أنه في عام 2018، حصلت أوبر على رخصة لمدة 15 شهرا للعمل تحت المراقبة في لندن، وهي مدة تقل كثيرا عن تصريح النقل الخاص لمدة 5 أعوام الذي كانت تريد أن تحصل عليه.