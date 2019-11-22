لقاء الجمهورية: السلاح غير الشرعي ينتقص من استقلال لبنان ويضع الاقتصاد في مهب الريح

اعتبر لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن وجود سلاح بخلاف السلاح الشرعي للدولة، يمثل انتقاصا من استقلال لبنان وسيادته. في إشارة إلى سلاح حزب الله دون أن يسميه بشكل مباشر.

وأشار لقاء الجمهورية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن السلاح غير الشرعي، يحول دون قيام الدولة من كبوتها الحالية، كما أنه يقحم لبنان في صراعات المحاور الإقليمية، ويجعل منه ساحة لتصفية الحسابات الدولية، ويضع اقتصاده في مهب الريح، الأمر الذي يضع السواد الأعظم من اللبنانيين أمام خياري الانتفاضة أو الهجرة.

وشدد على ضرورة العودة إلى الدستور اللبناني، باعتبار أن الدستور وحده يحمي المؤسسات ويعيد الانتظام العام إلى الدولة، مشيرا إلى أن كل ممارسة خارج الأطر الدستورية، هي شكل من أشكال "موت الجمهورية اللبنانية".

وأكد لقاء الجمهورية أن الحل الوحيد للخروج من "الأفق المسدود" يتطلب الاستجابة لصوت الشباب المنتفض في ساحات لبنان لمطالب عدة، منها المعيشي ومنها السيادي وكلاهما مرتبطان، داعيا "جيل الثورة" إلى التشديد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والمطالبة بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية المتمثلة في الجيش وأجهزة الأمن بالدولة، بما يضمن استعادة العلاقات المميزة مع الدول الصديقة لتحقيق الاستقلال الفعلي في مئوية إعلان دولة لبنان.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.