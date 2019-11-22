المعارضة تتهم الحزب الحاكم في المجر بتقويض الديمقراطية

قضى المشرعون المجريون ليلة الأربعاء في البرلمان لمناقشة مقترحات لضبط السلوك في الهيئة التشريعية بشكل اكثر صرامة ،وهو ماوصفه المعارضون بأنها خطوة اخرى تقوض الديمقراطية.

ووفقا لمشروع قانون قدمه حزب (فيدس) الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فيكتور اوربان، فإن السياسيين الذين ينظر إليهم على أنهم ينتهكون أداب اللياقة قد يتعرضون لخصم راتبهم لمدة عام، وربما يتم تعليق عضويتهم لمدة 60 يوما، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

وكانت المناقشة قد بدأت الساعة 11مساء ليلة أول أمس الأربعاء ولم تظهر مؤشرات على انتهائهابعد 14ساعة من بدء المناقشات.

وقال لازلو فاريو ،مشرع معارض صباح اليوم الخميس" إنكم تريدون برلمانا بلا معارضة".