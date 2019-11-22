الشباب يخسر على أرضه أمام الفيحاء في الدوري السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض الشباب للخسارة صفر /1 ، على يد ضيفه الفيحاء، في المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت فوز والرائد على الحزم 3 / 2و أبها على الفتح 3 / 1

وسجل صامويل أوسو هدف الفيحاء الوحيد في المباراة في الدقيقة 60.

وتجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى فاز الرائد على مضيفه الحزم 3 / 2

وتقدم الرائد في الدقيقة 21 عن طريق محمد فوزير، قبل أن يسجل أرناود دجوم الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 56 سجل أحمد الزين الهدف الثالث للرائد، ثم سجل الحزم هدفين في الدقيقتين 67 و74 عن طريق كل من أسامة الخلف وكارلوس ستراندبييرج.

وشهدت المباراة إهدار ستراندبيرج لاعب الحزم ركلة جزاء في الدقيقة 30.

ورفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند الرصيد ذاته في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز فريق أبها على ضيفه الفتح 3/ 1.

وتقدم أبها في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعبه التونسي سعد بقير، قبل أن يضيف زميله سميحان النايت الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وقلص توفيق بوحيمد النتيجة للفتح في الدقيقة 49، غير أن صالح آل سعيد سجل الهدف الثالث لأبها في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد الأورجوياني ماتياس أجويرجاراي في الدقيقة 33، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

ورفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.