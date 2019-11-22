الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة العشرات من الجيشين اليمني والسعودي في اليمن

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من قوات -"العدو"- الجيش الحكومي والسعودي.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي إن قواتهم "تمكنت من التصدي لأكثر من ست عمليات زحف مكثفة في جبهات الحدود ومحافظات الجوف وتعز والحديدة".

وأضاف: "تم تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط العشرات بين قتيل وجريح، بينهم سعوديون، رغم الغطاء الجوي بأكثر من عشر غارات جوية أغلبها على محافظة صعدة (شمالي البلاد)".

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المحافظات شمالي البلاد وغربها، منذ نحو خمسة أعوام.

وتخوض الجماعة حربا مع القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المسنودة بتحالف عسكري بقيادة السعودية، مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين.