بدأ عرض الفيلم الوثائقي بابينكو: أخبريني عندما أموت، من إخراج باربرا باز بمركز الإبداع بدار الأوبرا.

شهد العرض إقبال الجمهور من مختلف الأعمار، وحضور مخرجة الفيلم باربرا باز وقالت: "هذا الفيلم عن حب السينما وحب الحياة، وهو عن الحب بشكل عام، هو عن حياة زوجي، المخرج هيكتور بابينكو".

وأضافت: "أرجو أن تستمعوا بالفيلم لأن هذا الفيلم رسالة لأقول لزوجي وداعا".

"لقد عشت بالفعل موتي والأن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع"، جملة قالها المخرج هيكتور بابينكو إلى باربرا باز عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت، وقبلت باربرا تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.

كما يشهد الفيلم ندوة بعد العرض بمركز الإبداع بدار الأوبرا.