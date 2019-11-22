 عرض «بابينكو» بحضور مخرجة العمل.. باربرا باز: الفيلم فرصة لأقول وداعا لشريكي الراحل بابينكو - بوابة الشروق
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عرض «بابينكو» بحضور مخرجة العمل.. باربرا باز: الفيلم فرصة لأقول وداعا لشريكي الراحل بابينكو

عبد الله محمد
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:27 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:27 م

بدأ عرض الفيلم الوثائقي بابينكو: أخبريني عندما أموت، من إخراج باربرا باز بمركز الإبداع بدار الأوبرا.

شهد العرض إقبال الجمهور من مختلف الأعمار، وحضور مخرجة الفيلم باربرا باز وقالت: "هذا الفيلم عن حب السينما وحب الحياة، وهو عن الحب بشكل عام، هو عن حياة زوجي، المخرج هيكتور بابينكو".

وأضافت: "أرجو أن تستمعوا بالفيلم لأن هذا الفيلم رسالة لأقول لزوجي وداعا".

"لقد عشت بالفعل موتي والأن كل ما تبقى هو إنتاج فيلم حول هذا الموضوع"، جملة قالها المخرج هيكتور بابينكو إلى باربرا باز عندما أدرك أنه لم يتبق له الكثير من الوقت، وقبلت باربرا تحدي تحقيق الرغبة الأخيرة لشريكها الراحل: أن تكون بطلة الرواية الرئيسية عن وفاته.

كما يشهد الفيلم ندوة بعد العرض بمركز الإبداع بدار الأوبرا.


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