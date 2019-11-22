زيروكس تعلن رغبتها في المضي قدما في الاستحواذ على إتش بي

قالت شركة زيروكس المتخصصة في مجال إدارة المستندات في خطاب أمس الخميس، إلى مجلس إدارة شركة "إتش بي" الأمريكية لأجهزة الكمبيوتر والطابعات إن "زيروكس هولدينجز كورب" "فوجئت"برفض "إتش بي" لعرضها غير المرغوب فيه، وحددت موعدا نهائيا يوم الاثنين المقبل لشركة إتش بي لفتح دفاترها المالية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن جون فيسينتين المدير التنفيذي لشركة زيروكس قوله إنه ما لم توافق "إتش بي" على "بذل الجهد الواجب المتبادل" بحلول الساعة 5 مساء يوم الاثنين المقبل، فستلجأ زيروكس مباشرة إلى المساهمين.

وقال إن "الدعم الساحق الذي سيتلقاه عرضنا من مساهمي إتش بي يجب أن يبدد أي شكوك أخرى فيما يتعلق بحكمة التحرك بسرعة إلى الأمام لإتمام الصفقة".

وكان مجلس إدارة إتش بي قد رفض بالإجماع عرض زيروكس الذي تبلغ قيمته 22 دولارا للسهم هذا الأسبوع، مشيرا إلى مخاوف بشأن إمكانات زيروكس في صناعة الطباعة.