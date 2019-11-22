أشاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالمنظومة الكروية داخل الأحمر، مُعربًا عن سعادته بما يلقاه من مؤازرة من جماهير النادي.

وقال فايلر في تصريحات رسمية :"من الهام جدا أن يكون لديك جماهير تقف خلفك وتساندك سواء كجهاز فني أو لاعبين، وأنا سعيد جدا بجماهير الأهلي الغفيرة التي لا تتوقف عن مؤازرتنا من أجل تحقيق نتائج جيدة وهم يستحقون الأفضل".

وأضاف السويسري: "أشعر بسعادة كبيرة بعملي في النادي الأهلي خاصة أنني أجد كافة احتياجاتي التي أطلبها خلال العمل ورغم أن الفترة السابقة كانت صعبة بسبب توقف بطولة الدوري لكننا واصلنا الجهد سعيا نحو تحقيق نتائج مميزة".

وتابع: "المنظومة الكروية في النادي الأهلي على أعلى مستوى ومحترفة وتساعدني كثيرا من أجل الوصول بالفريق لأفضل حالة ممكنة وهذا ما نسعى إليه جميعا داخل النادي".

وقاد فايلر النادي الأهلي في 6 مباريات منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي نجح في الفوز بجميعهم، ومححقًا لقب السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.