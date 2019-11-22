كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية اليوم بالتنسيق مع ضباط الأمن العام من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا ذبحا ملقاة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مركز طنطا.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب "تاجر مخدرات " 17 سنة؛ مُقيم بقرية دفرة دائرة المركز وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على "سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيه".

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والعميد حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقة وسط الدلتا حيث كشفت التحريات الأمنية ان وراء الحادث " بائع 17 سنة مقيم قرية دائرة مركز السنطة" .

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة المقدم علي ابو زهره مفتش مباحث مركز طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا التي أسفرت عن ضبطه بمسكنه.

بمواجهته اعترف المتهم تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه وقرر بسابقة تردده على كل من المجنى عليه وعاطل والسابق اتهامه في قضيتي "سرقة إخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز .

وأفادت التحريات أن زملاء المجنى عليه إساءة معاملته والسخرية منه والاستيلاء منه على بعض متعلقاته " وسابقة تدخل شريك المجني عليه في بيع المواد المخدرة - مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأراً لكرامته وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين".

وأضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه لمكان المبيع الخاص بالمجنى عليه بزعم شراء المواد المخدرة ولدى انفراده به قام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التي أودت بحياته والتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة.

يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل مفادها قيام عاطل والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة" بالمركز ومُقيم قرية دفرة بدائرة المركز، بمشاركة المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجنى عليه بالتوجه لمكان البيع والاستيلاء على ما كان بحوزة المجنى عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف كل من شريكي المجنى عليه في الإتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بها واعترفا تفصيلياً بقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجنى عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.