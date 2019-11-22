محامية صينية وجريتا تونبرج تتغيبان عن حفل جائزة نوبل البديلة

ذكر منظمو مراسم توزيع "جائزة نوبل البديلة" اليوم الجمعة أن اثنين من الفائزين الأربعة بالجائزة سيتغيبان عن الحفل الذي يقام في ستوكهولم.

وقال جونيس موسكين المتحدث باسم المحامية الصينية جو جيانمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحامية أخبرت مؤسسة "رايت لايفليهود أوورد" أنها لن تتمكن من حضور مراسم الحفل الذي سينعقد في الرابع من ديسمبر.

ولم تبرر المؤسسة هذا التغيب. ويشار إلى أنه في مراسم سابقة لم يتمكن أشخاص آخرون فائزون بالجائزة من الحضور بسبب منعهم من السفر.

وتم ذكر جو /58 عاما/ في أيلول/ سبتمبر بسبب "عملها الرائد والمثابر في ضمان حقوق النساء في الصين".

وستتغيب أيضا جريتا تونبرج ناشطة المناخ السويدية عن مراسم توزيع الجوائز في 2019.

وتبحر تونبرج /16 عاما/ عبر المحيط الأطلسي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مدريد بعدما انسحبت تشيلي من استضافته بسبب اضطرابات اجتماعية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مؤتمر المناخ في مدريد خلال الفترة من 2 وحتى 13 من كانون أول/ ديسمبر المقبل.