كوربين يتعهد بالحياد في أى استفتاء خاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكد جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الجمعة التزامه بالحياد في أى استفتاء بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن كوربين قوله إنه سوف ينأى بنفسه عن أى مناقشات بهذ الشأن حتى يترك للشعب البريطاني الفرصة لإصدار حكم على صفقته.

ووفق بلومبرج، يرى حزب العمال البريطاني أنه سوف يعرض على الناخبين الاختيار بين قبول صفقته، أو البقاء فى الاتحاد الأوروبى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيسعى إلى تنظيم حملة للخروج من الاتحاد الأوروبى وفق خطته الرامية إلى إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبى، ثم طرحها للاستفتاء، أجاب كوربين بالتفصيل أكثر من ذي قبل، قائلا إنه سوف يلتزم الحياد فى التصويت الثاني.

وقال كوربين:"إن دورى كرئيس وزراء سوف يتمثل فى تبنى موقف محايد".

وتعهد كوربين بالموافقة على صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبى فى أول ثلاثة أشهر له فى منصبه، ثم يطرح الصفقة لاستفتاء جديد".

وأوضح:" دورى ودور الحكومة سوف يكون ضمان إجراء الاستفتاء فى أجواء نزيهة وسوف نلتزم بنتيجته"