أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن استياءه من فترة توقف الدوري الطويلة، التي تقررت بعد تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال فايلر في تصريحات رسمية: "لست سعيدًا بسبب فترة توقف الدوري واللاعبين نفس الأمر، ولكن كان علينا التعامل مع الأمر الواقع وبإحترافية شديدة تقبلنا الوضع وبدأنا الإستعداد باللاعبين المتاحين بالفريق خلال فترة التوقف لنحقق أفضل النتائج من جديد".

وعن العودة لاسئتناف المنافسات المحلية والإفريقية، قال فايلر: "جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين لذلك فإننا درسنا فريق النجم الساحلي جيدا ونعرف الكثير من الأمور عنهم لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هي مباراة الجونة في بطولة الدوري".

وأضاف: "لقاء الجونة له أهميته الكبيرة لذلك تركيزنا حاليا ينصب على تلك المواجهة من أجل الفوز بالنقاط الثلاث وبعدها نواصل ونستكمل العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي".

وقاد فايلر النادي الأهلي في 6 مباريات منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي نجح في الفوز بجميعهم، ومححقًا لقب السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.