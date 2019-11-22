رئيس سريلانكا: سأدعو لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد يتيحه الدستور

قال الرئيس السريلانكي الجديد جوتابايا راجاباكسا إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد متاح.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن راجاباكسا، الذي تم انتخابه الأسبوع الماضي رئيسا للبلاد، عين مجلس وزراء مؤقت يتألف من 15 عضوا، من بينهم، شقيقه ورئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسا في منصب رئيس الوزراء.

وتنتهي مدة البرلمان الحالي في أغسطس القادم.. بينما يسمح الدستور للرئيس بحل البرلمان في مارس القادم والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة التي من المتوقع أن تؤمن لراجاباكسا أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.

تجدر الإشارة إلى أن جوتابايا راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع عندما كان شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئيسا للبلاد، ويتمتع كلاهما بدعم الأغلبية السنهالية البوذية في البلاد لدورهما في إنهاء الحرب الأهلية المدمرة.