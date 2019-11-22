 رئيس سريلانكا: سأدعو لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد يتيحه الدستور - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 12:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

رئيس سريلانكا: سأدعو لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد يتيحه الدستور

جوتابايا راجاباكسا
جوتابايا راجاباكسا
كولومبو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:13 ص

قال الرئيس السريلانكي الجديد جوتابايا راجاباكسا إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد متاح.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن راجاباكسا، الذي تم انتخابه الأسبوع الماضي رئيسا للبلاد، عين مجلس وزراء مؤقت يتألف من 15 عضوا، من بينهم، شقيقه ورئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسا في منصب رئيس الوزراء.

وتنتهي مدة البرلمان الحالي في أغسطس القادم.. بينما يسمح الدستور للرئيس بحل البرلمان في مارس القادم والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة التي من المتوقع أن تؤمن لراجاباكسا أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.

تجدر الإشارة إلى أن جوتابايا راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع عندما كان شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئيسا للبلاد، ويتمتع كلاهما بدعم الأغلبية السنهالية البوذية في البلاد لدورهما في إنهاء الحرب الأهلية المدمرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك