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ترامب يتهم وسائل الإعلام بحجب معلومات حول انتشار كورونا

وكالات:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:16 م

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام لا تولي الاهتمام بأن فيروس كورونا "ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة".

وكتب ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأخبار المزيفة لا تتحدث عن أن كوفيد-19، ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة. كنت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين في وقت مبكر من هذا الصباح، وكان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو كوفيد". وأضاف ترامب: "سوف نتعافى بسرعة، خاصة مع لقاحاتنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، في أقل من أسبوع بمقدار مليون حالة، وتجاوز 12 مليون مصاب.

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