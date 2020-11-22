العاصمة الألمانية تشهد مجددا مظاهرة مؤيدة وأخرى مضادة لقيود كورونا

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، مجددا احتجاجات مضادة لقيود كورونا، وفي الوقت نفسه، نُظمت مظاهرة مضادة في حي برنتسلاور برج، وقد نشرت الشرطة 600 فرد لتأمين الموقف.



وبدأ الموكب المناوئ لقيود كورونا ظهر اليوم بمشاركة بضعة مئات، وقد حصلت المظاهرة على تصريح بمشاركة 5000 شخص، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد المشاركين أقل من ذلك بكثير.



وفي المقابل، بدأ المشاركون في المظاهرة المضادة مسيرتهم في حي برنتسلاور برج وقد أفادت المتحدثة بأنهم التزموا بارتداء الكمامة، لافتة إلى تحرير بعض المحاضر.



وأوضحت المتحدثة أنه كان هناك اشتباه في أن بعض الشهادات الطبية التي تعفي أصحابها من ارتداء الكمامة، ليست حقيقية.



ووُصِفَتْ مظاهرة مناوئي تدابير كورونا بأنها "مسيرة صامتة" وسينتهي موكب المظاهرة عند ساحة الكسندر، وتخلل الطريق ظهور بعض الأشخاص الذين يحملون أواني طهي وقد حاولوا تعطيل الموكب وكانوا يصيحون "ليخرج النازيون"، كما تدلت بعض اللافتات من الشرفات مكتوب عليها "التفكير الواضح أفضل من التفكير الجانبي، وليس هنا مكان لمنكري كورونا والنازيين".



ومن المرجح أن مجموعات من المشاركين في المظاهرة المضادة أقامت اعتصاما وقد وقعت بعض الاشتباكات الصغيرة مع الشرطة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 200 إلى 300 شخص تجمعوا في طريق شونهاوزر وكان غالبهم يرتدي ملابس سوداء، من أجل التظاهر ضد "المسيرة الصامتة".



كانت الشرطة الألمانية في برلين أعلنت في وقت سابق اليوم أنه سيتم الاستعانة بنحو 600 فرد شرطة خلال مظاهرة منتظرة اليوم بالعاصمة برلين، وذلك بحسب الشرطة على حسابها على "تويتر".