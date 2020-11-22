تنطلق، غداً، الدورة الخامسة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم، والتي يتم تنظيمها بشكل افتراضي عبر الانترنت بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي هذه الدورة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم تحت عنوان "معرفة نكهات الأراضي الإيطالية بعد 200 عام على ميلاد بيليجرينو أرتوسي"، الكاتب الإيطالي ورائد فن الطهي الشهير، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وهناك أكثر من 60 برنامجا ونشاطًا اقترحتها منطقة إميليا رومانيا ومؤسسة كازا أرتوزي في 31 دولة في جميع القارات، يتم تنفيذها بالتعاون مع السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ووكالة ترويج التجارة الخارجية الإيطالية وغرف التجارة في الخارج، بالإضافة إلى الجامعات والجمعيات والمؤسسات الأخرى التي تمثل وتعزز ثقافة فن الطهي والمنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر تنظيم ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات ودروس افتراضية رئيسية وعروض طهي ودروس طبخ ومعارض رقمية ومقاطع فيديو بلغات مختلفة في إطار الاحتفال بأسبوع المطبخ الإيطالي.

ويركز أسبوع المطبخ الإيطالي هذا العام والذي يقام برعاية وزارة الخارجية الإيطالية على الترويج لنمط حياة صحي من خلال نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي وحماية تقاليد الطهي الإيطالية مع التركيز على موضوعات الاستدامة والجودة والصحة.