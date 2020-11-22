«ريدى جروب»: نعتمد على مواردنا الذاتية فى تمويل مشروع «أزار»

قال كريم الريدى العضو المنتدب لشركة ريدى جروب المالك والمطور لكمبوند «أزار» بالتجمع الخامس ان شركته تعتمد على مورادها الذاتية فى تمويل جميع مشاريعها العقارية.

‎وأضاف ان المركز المالى للشركة وما تتمتع به من ملاءة مالية قوية، دفع جهات التمويل المختلفة لتقديم عروض تمويلية للشركة التى لم توافق على اية منها نظرا لما تمتلكه الشركة من سيولة مالية كافية لتمويل المشروع السكنى الموجه بشأنه العرض التمويلى.

‎ويقع كمبوند « أزار « فى التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، على مساحة 25 فدان، ويضم 126 وحدة فيلات مستقلة ــ توين هاوس ــ تاون هاوس بمساحات تبدأ من 305 متر مربع، وتبدا سعر الوحدة بحوالى 6 مليون جنيه، بالاضافة إلى 10 الاف متر مربع مساحات ادارية وتجارية، وتبلغ المساحة البنائية للكمبوند 18%.

‎ويعد مشروع « ازار« اولى *مشروعات* ريدى جروب فى القطاع العقارى، حيث *تعد* الشركة من اكبر الشركات العاملة *بمجال* مستحضرات التجميل بالإضافة إلى قطاعات استثمارية اخري