قال الدكتور غسان الأعور، اختصاصي الأمراض الجرثومية، إن تحذيرات الصحة العالمية بتقاعس الحكومات في إيصال اللقاحات إلى جميع الأشخاص بكل دول العالم يؤسس إلى موجة ثالثة من كورونا.



وأضاف خلال لقائه قناة «الغد»، أن العالم يعيش ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الأمل الكبير الآن يتمثل في توزيع اللقاح.



وأشار الاختصاصي إلى أن هناك تأكيدات في قمة العشرين التي عقدت برئاسة السعودية، على تقديم المساعدات واللقاحات للدول النامية، كما يجب على الدول الغنية التأكيد على ذلك.



وتوقع مسؤول أمريكي بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا قبل منتصف ديسمبر المقبل.



وفي هذه الأثناء حذر مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا في أوائل العام المقبل.



وقال نابارو إن الموجة الثالثة قد تحدث إذا تقاعست الحكومات عن القيام بواجبها فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف.



وكانت شركة «فايزر» الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن النتائج النهائية للتجارب على لقاح كوفيد-19 أظهرت نجاحا بنسبة 95%، مما يمهد الطريق أمام شركة الأدوية للتقدم بطلب للحصول على تصريح أمريكي طارئ في غضون أيام.



ورحب خبراء بنسبة فاعلية اللقاح، وهي أعلى من أي لقاح مرشح في التجارب السريرية في المراحل الأخيرة حتى الآن.



واتفقت دول مجموعة العشرين على ألا تدخر أي جهود لتهيئة الظروف للجميع للحصول على لقاحات كورونا.





