صحيفتان: ترؤس السعودية قمة العشرين أثبت مكانتها بين كبار دول المجموعة

أكدت صحيفتا "عكاظ" و"اليوم" السعوديتان، أن ترؤس المملكة لقمة العشرين، أثبتت قدرتها ومكانتها بين كبار دول المجموعة، وعظمت من دورها كعنصر أساسي لقيادة الاستقرار الإقليمي، ما دفعها لتبني مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، لجعل النظام التجاري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" -في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "الرياض.. اغتنام الفرص"- أنه في قمة تعد الأهم في تاريخ قمم مجموعة العشرين منذ أول لقاء لقادة الدول الأعضاء فيها قبل 12 عاماً، أبقت السعودية هدف اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع، إيماناً منها بأن «اغتنام الفرص» أساس تجاوز التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل للشعوب، في وقت فرضت جائحة كورونا المستجد على رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، إعادة توجيه التركيز على سبل التصدي للأزمة صحياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضحت الصحيفة، أن إيمان القيادة السعودية لمجموعة العشرين بالنهج الجماعي والتشاركي كأنجح وسيلة لمواجهة الجائحة والأزمات العالمية، ظهر جلياً في تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية التعاون الدولي في هذا الظرف الدقيق والحساس، ودور قمة الرياض في إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم من منطلق حرص الرياض على دفع وتوحيد الجهود الدولية لكتابة فصل المواجهة الأهم في أزمة كورونا.

من جانبها، أكدت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "نمية وطنية.. وريادة عالمية" أن صناعة التاريخ، وخلق الفرص، والمبادرات التي ترسم ملامح الحاضر وتشكل خارطة طريق المستقبل، بالصورة التي تبهر العالم وتؤثر فيه، وتجعله يترقب ما يدور في هذا الفلك، الذي يحتوي المنبر الشامل لخطط واستراتيجيات المملكة العربية السعودية، هو أمر راسخ منذ مراحل تأسيس الدولة وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.