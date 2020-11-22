الحماية المدنية تُنقذ قاطني عقار انهار جزئيًا شرقي الإسكندرية

تمكنت وحدة الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بإشراف العميد محمد الحلو، مساء السبت، من إنقاذ أفراد 3 أُسر، بينهم مصابًا واحدًا، بإنزالهم بواسطة السلم الهيدروليكي، بعد احتجازهم، جراء انهيار جزئي للعقار الذي يقطنون به، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، شرقي المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، وإدارة شرطة النجدة، وغرفة عمليات المحافظة، يفيد احتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم الذي يقطنون فيه، بعد تعرضه لسقوط جزئي، بسبب مياه الأمطار.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل العقار فحص حالته، تبين أنه "بناء قديم" ومكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، يقطنه 3 أُسر، وسقط سلم العقار حتى الطابق الأرضي، وأسفر عن إصابة شخص واحتجاز 4 من سكان الطابقين "الأول والثاني".

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصاب للمستشفي لتلقي الرعاية اللازمة، وتقرر إخلاء العقار لحين عرض حالته على لجنة المنشئات الآيلة للسقوط، ووضع حواجز حديدية حوله لتأمين المارة من المواطنين والسيارات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وتعرضت الإسكندرية، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وموجات رعد وبرق، على الخميس والجمعة، مما أدى لارتفاع منسوب المياه في الشوارع دون تمييز بين "الميادين، والرئيسية، والشعبية"، وتم سحبها بواسطة سيارة تابعة لشركات "الصرف الصحي، ومياه الشرب، والنظافة".