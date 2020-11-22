وصول 30 كرسي غسيل كلوي لمستشفيات شمال سيناء

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه وصل ٣٠ كرسي غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر، دعمًا للقطاع الصحي بالمحافظة، ولتخفيف المعاناة عن مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف شوكة أنه تم توزيع ٢٠ كرسيًا على قسم الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام، و١٠ كراسٍ على مستشفى بئر العبد لخدمة مرضى الغسيل الكلوي.

ووجه الشكر لصندوق تحيا مصر على دعم القطاع الصحي بشمال سيناء، مؤكدًا أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة، بدعم من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.