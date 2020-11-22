ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 12.1 مليون، حتى الساعة 07:25 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، بنفس مستوى متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.



وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 13ر1 مليون حالة، أي بزيادة قدرها 1% عن نفس الوقت قبل يوم.



وشهدت ولاية كولورادو زيادة بنسبة 2ر3 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و679 حالة.



كما سجلت ولاية إلينوي أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 156 حالة وفاة.