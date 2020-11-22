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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 1.5%

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 4:13 م
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 12.1 مليون، حتى الساعة 07:25 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، بنفس مستوى متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 13ر1 مليون حالة، أي بزيادة قدرها 1% عن نفس الوقت قبل يوم.

وشهدت ولاية كولورادو زيادة بنسبة 2ر3 % في عدد الإصابات عن نفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و679 حالة.

كما سجلت ولاية إلينوي أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 156 حالة وفاة.

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