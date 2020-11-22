مقتل جندي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل

أفاد مصدر عسكري عراقي، مساء اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل (400كم شمالي بغداد).

وقال المقدم حسين العكيدي بالجيش العراقي إن "انفجار عبوة ناسفة اليوم استهدف عجلة (سيارة) همر بين قريتي الجرن والفارسية ضمن ناحية حمام العليل (20كم جنوب الموصل) أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج فيم سلمت جثة القتيل للطب العدلي في الموصل".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من اعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.