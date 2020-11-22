الشرطة الألمانية تحشد 600 شرطي لمظاهرات برلين اليوم ضد إجراءات مكافحة كورونا

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أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين، اليوم الأحد، أنه يتم الاستعانة بنحو 600 فرد شرطة خلال مظاهرة منتظرة اليوم، وذلك بحسب الشرطة على حسابها على "تويتر".

يذكر أن نحو خمسة آلاف شخص سجلوا أنفسهم للمشاركة في مظاهرة تسمى بـ"مسيرة صامتة"، من المقرر أن تبدأ في حي "برنتسلاور برج" ببرلين.

ويندرج ضمن مطالبهم أن يكون هناك مزيد من حرية تقرير المصير في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من التقييدات المفروضة لمواجهته من قبل القواعد التنظيمية للحكومة الاتحادية.

يذكر أن مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا شهدت احتجاجات من مناهضي سياسة الحكومة المتبعة لمكافحة وباء كورونا، وشهدت مظاهرات مناوئة لتلك الاحتجاجات أيضا أمس السبت.

واحتشد آلاف الأشخاص أمام بوابة "براندنبورجر تور" التاريخية في برلين يوم الأربعاء الماضي للتظاهر أيضا ضد إجراءات الحكومة لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب بيانات الشرطة، شهدت تلك المظاهرات يوم الأربعاء الماضي 365 حالة احتجاز مؤقت وأصيب 77 فرد شرطة خلالها.