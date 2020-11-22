رئيس وزراء الصين يدعو إلى الدفع لتوفير فرص عمل وتحفيز الاستهلاك

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قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، في اجتماع إنه يجب على الحكومات المحلية تحسين السياسات لتلبية احتياجات كيانات السوق والأوضاع المتغيرة من أجل توفير المزيد من الوظائف، وتحفيز الاستهلاك وتعزيز الاستثمار، وفقا لتقرير لإذاعة الصين الوطنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن لي، الذي التقى بعض مسؤولي الحكومات المحلية، قال إن الأوضاع المحلية والدولية الحالية لا تزال معقدة وكئيبة.

وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية لهذا العام.

وقال لي إنه يتعين أيضا على الحكومات المحلية الحفاظ على اتساق السياسات وفعاليتها أثناء استكشاف مجالات جديدة للتعاون الدولي بكفاءة.

وحضر الاجتماع مسؤولون محليون من مقاطعات هيلونجيانج وشاندونج وهونان وقوانجدونج ويونان، وفقا للتقرير.