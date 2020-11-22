«رجال الأعمال» تطالب الصناعة بحماية السوق المصرية من الإغراق

قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حماية السوق المصرية من الإغراق بات امرا حتميا فى ظل الخطط الطموح التى وضعتها بعض الدول لزيادة صادراتها لتخفيف حدة الاعباء التى خلفتها جائحة كووورنا.

واضاف المنزلاوى ان زيادة تنافسية المنتجات ضد السلع المستوردة ضرورى للحفاظ على الاستثمارات الموجودة بالسوق والعمالة وكذلك معدلات نمو الاقتصاد.

واوضح المنزلاوى ان زيادة تنافسية المنتجات المصرية يتطلب تخفيض تكلفتها الإنتاجية وهو أمر لن يتحقق إلا بتخفيف الأعباء مثل خفض اسعار الطاقة وتقليل الرسوم والاجراءات.

وتابع المنزلاوى: زيادة حجم الاستثمارات الجديدة يتطلب كذلك إعادة النظر فى الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة، الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، ضرورى حتى لا تعود ظاهرة المصانع المغلقة.

ولفت إلى أن الشركات المصرية ستواجه منافسة شديدة على المستوى الدولى خلال الفترة المقبلة، الكثير من الدول تخطط لاقتحام السوق المصرية واغراقه بمنتجاتها لتعويض خسائر شركاتها خلال الفترة الماضية.

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه عدة دول مثل الصين وغيرها إعلان حزمة حوافز لدعم اقتصادها وشركاتها المحلية عن طريق تخفيض سعر العملة المحلية كأحد اشكال الدعم للمصدرين لزيادة الصادرات.

واشار المنزلاوى إلى أن تحجيم عمليات الاستيراد العشوائية تحمى الاقتصاد والصناع وتزيد من تنافسية المنتج الوطنى، تقنين عمليات الاستيراد، يساهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى وتوفير النقد الأجنبى الذى يتم إهداره فى الواردات.