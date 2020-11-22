تعاون مشترك بين محافظة الغربية وجامعة طنطا لمواجهة لكورونا

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، ووكلاء وزارة الصحة والتأمين الصحي والطوارئ والإسعاف.



وقال عكاشة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة طنطا؛ لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا استمرار تقديم مستشفيات طنطا الجامعية لكافة سبل الدعم والرعاية الصحية لمرضى "كورونا"، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس.



ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد غنيم، أنه جار الانتهاء من أعمال تطوير قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي، تمهيدًا لتشغيل مركز علاج وأبحاث كورونا، مطلع يناير المقبل، وتجهيزه وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم لمرضى كورونا.