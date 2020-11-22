متحدث تحيا مصر يروي تفاصيل رحلة الوصول إلى موسوعة جينس

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن القافلة الإنسانية الأخيرة التي أطلقها الصندوق، والتي دخلت موسوعة جينس للأرقام القياسية، بدأت قصتها منذ شهر رمضان الماضي، عندما تم تنظيم قافلتين متتاليتين في ظل ظروف صعبة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مختار، في تصريحات لقناة «ON»، أنه تم خلال شهر رمضان الماضي إطلاق قافلة تحمل 150 ألف كرتونة موجهة لنحو 150 ألف مواطن، بالإضافة إلى قافلة أخرى شملت 300 ألف كرتونة موجهة إلى نحو 300 ألف أسرة.

وأضاف أنه كان حلم الصندوق وقتها هو تحقيق رقم قياسي، يتم من خلاله التأكيد على أن كل من يشارك في صندوق تحيا مصر يشارك في أمر كبير جدًا، ويصل لأكبر قدر ممكن من المواطنين المستحقين.

وأشار إلى التنسيق مع جهات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتحقيق هذا الرقم القياسي، من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.