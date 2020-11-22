فرع جديد لغرفة الفنادق بمرسى علم لبحث مشاكل المشروعات المتوقفة

المستثمرون يشكون تجاهل المسئولين بالوزارة واتحاد الغرف السياحية للمنطقة الواعدة





وافقت جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على تقديم طلب لغرفة الفنادق لتأسيس فرع جديد مستقل للغرفة بمرسى علم، وذلك لبحث المشاكل التى تعانى منها المدينة خلال الفترة الأخيرة وارتفاع عدد المشروعات السياحية المغلقة، تبعا لتصريحات طارق شلبى رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف أن جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم عقدت اجتماعا مع المستشار القانونى والسياحى للجمعية لبحث الخطوات القانونية للتقدم بطلب لغرفة المنشآت الفندقية لتأسيس فرع جديد للغرفة بمرسى علم، وذلك لبحث المشاكل التى تعانى منها مرسى علم خلال الفترة الأخيرة.

بناء على طلب أعضاء الجمعية العمومية للجمعية.. لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تأكد أعضاء الجمعية أن المنطقة خارج اهتمام القائمين على ملف السياحة بمصر وأن الاهتمام منصب فقط على مدينة الغردقة رغم ان مرسى علم بإمكانها أن تحقق ضعف الايراد الذى تحققه مدينة الغردقة.

وأوضح شلبى أن هذا المطلب يأتى بعد تجاهل المسئولين باتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق الرئيسية لعرض المشاكل الرئيسية العديدة والتى تنفرد بها منطقة ومستثمرى مرسى علم والتى تم عرضها على المسئولين بوزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية واتحاد الغرف السياحية فى حضور وزير السياحة والآثار ولم يهتم أى مسئول ببحث هذه المشكلات رغم التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة الواعدة، وهو ما ساهم فى زيادة المشروعات المتوقفة نتيجة تداعيات كورونا وأيضا كثرة الاعباء الملقاة على عاتق أصحاب المشروعات السياحية بمنطقة مرسى علم.

وأشار رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن أغلب الفنادق بالمدينة أغلقت أبوابها ولا يعمل بها سوى 7 فنادق من إجمالى 73 فندقا ومنتجعا سياحيا.. مشيرا إلى أن نسبة الاشغالات فى الفنادق التى تعمل تتراوح ما بين 15 % إلى 20 % بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد التى ضربت الكثير من الدول الأوروبية، وأدت لقيام العديد منها بتطبيق الإغلاق التام بعد ارتفاع نسب الإصابات بصورة كبيرة.

وقال طارق شلبى إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعطى تعليماته خلال اجتماعه مؤخرا بمستثمرى السياحة فى البحر الأحمر، بضرورة تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه المشروعات السياحية بمرسى علم باعتبارها منطقة سياحية واعدة.. كما وجه بتحديد الموضوعات والمشكلات المطروحة للمشروعات السياحية والفندقية بمرسى علم على أجندة اجتماعات اللجنة الوزارية العليا للسياحة.. إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.. كما كلف برفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للأماكن السياحية واستغلال المواقع المميزة بشكل يتناسب مع قيمتها مع وضع تصور شامل لخطة التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والاستعانة بالمكاتب المتخصصة فى ذلك، والتفكير فى أسلوب ربط عدد من الأماكن السياحية ببعضها.. كما شدد رئيس الوزراء على أن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة بل لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين فى هذه اللجنة.