 سانا: طائرة تركية بدون طيار تقصف عين عيسى بريف الرقة السورية - بوابة الشروق
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سانا: طائرة تركية بدون طيار تقصف عين عيسى بريف الرقة السورية

طائرة بدون طيار - ارشيفية
طائرة بدون طيار - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 8:04 م
أفادت وكالة أنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الجيش التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، اعتدوا بطائرة بدون طيار "درون" على مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة بدون طيار "درون" تابعة لها، مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية".

وأشارت الوكالة السورية إلى أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، اتخذت من القرى والبلدات والمدن التي احتلتها في أكتوبر من العام الماضي، منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم".

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