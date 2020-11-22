بعد اختفاء دام 3 أعوام تكشفت أنباء عن ظهور كيم هان سول -ابن عم كيم يونج اون زعيم كوريا الشمالية الحالى- فى أحد السجون التابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه"، وذكرت دورية انتلجنس نيوز الأمريكية المتخصصة فى الشأن الاستخبارى أن كيم هان سول موجود فى أحد مقار احتجاز الاستخبارات الأمريكية بعد أن اختفى عن الأنظار منذ عام 2017.



وأشارت الدورية الأمريكية إلى أن كيم هان سول هو حفيد الزعيم الراحل كيم ايل سونج مؤسس كوريا الشمالية فى العام 1948 وأنه ابن نجله الأكبر كيم يونج نام وقضى سنوات فى منفاه الاختيارى فى إقليم ماكاو الصينى متنقلا بين الصين وسنغافورة وماليزيا.



وفى فبراير 2017 تم اغتيال والده كيم يونج نام فى أحد المطارات الماليزية فى وضح النهار وعندها قررت عائلته ومن بينهم نجله كيم هان سول اللجوء الآمن فى أوروبا.



وكشفت الدورية الأمريكية عن أن حفيد كيم ايل سونج مؤسس كوريا الشمالية كان مدعوما من إحدى المنظمات الكورية الشمالية المنشقة تدعى Cheollima Civil Defense وهى منظمة مدعومة بدورها من الولايات المتحدة وهولندا وتهدف إلى إسقاط النظام الحاكم فى كوريا الشمالية، وقد ساعدت تلك المنظمة عائلة هان سول على العيش فى المنافى الأوروبية، إلا أن مكان اختباء كيم هان سول ظل مجهولا.



وأوضحت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أنه ظل متنقلا بين ماكاو وتايوان بمصاحبة حراسة من Cheollima Civil Defense ونشطاء كان يعتقد أنهم مناصرون له من هولندا قدموا لمقابلته فى تايوان وتبين بعد ذلك أنهم عملاء للاستخبارات المركزية الأمريكية "سى اى ايه" قاموا باختطافه فى تايوان إلى أحد مراكز التحقيق والتحفظ التابعة للاستخبارات الأمريكية.



وذكرت المصادر الأمريكية أنه لا يزال حفيد مؤسس كوريا الشمالية وزعيمها الراحل موجودا فى أيدى "سى آي إيه" ولا يعرف ما إذا كان ذلك "اعتقال" أم "حماية" له كجزء من ترتيبات انتقاله للعيش فى الولايات المتحدة، كما لا توجد معلومات حول ما إذا كانت والدته وأخوته موجودين برفقته أم لا يزالون فارين فى أوروبا.



وتساءلت المجلة الأمريكية عما إذا كانت عائدات استثمارات كيم هان سول فى ماكاو الناتجة عن أنشطة تجارية وصفتها "بالمشبوهة" كان والده كيم يونج نام يديرها فى ماكاو قبل اغتياله هو الباعث للاستخبارات الأمريكية على اصطياد ابن عم زعيم كوريا الشمالية والتحفظ عليه أم أنها حروب الاستخبارات بين بيونج يانج وواشنطن