 الرئاسة التركية: لا يمكن للإدارة الأمريكية تجاهل تركيا أيا كان رئيسها - بوابة الشروق
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الرئاسة التركية: لا يمكن للإدارة الأمريكية تجاهل تركيا أيا كان رئيسها

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 12:52 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 12:52 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه لا يمكن لأي إدارة أمريكية، أيا كان رئيسها، تبني موقف من شأنه أن يتجاهل تركيا، ووصف الأمر بأنه "ضرورة جيوسياسية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية الليلة الماضية، إنه سواء جاءت إدارة الديمقرطي جو بايدن أو استمرت إدارة دونالد ترامب "فقد قلنا من حيث المبدأ: تركيا لديها قضيتان أساسيتان للأمن القومي في علاقاتها مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن القضية الأولى تتعلق بدعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا، والذين تعتبرهم أنقرة امتدادا للانفصاليين الأكراد بها، إضافة إلى قضية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

وتابع: "ليس من المنطقي المضي قدما في قضايا ثانوية أخرى قبل حل هاتين القضيتين".

ولفت إلى أن إدارة بايدن عندما تتولى مهامها ستدرك بأنه لا يمكن تجاهل تركيا في المنطقة، لأن ذلك سينعكس سلبا عليها أيضا.

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