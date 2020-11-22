الحكومة الإسبانية تطلق حملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة

تقوم الحكومة الإسبانية بحملة دبلوماسية لحل أزمة الهجرة التي تتكشف في جزر الكناري، حيث من المتوقع أن تتوجه وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس لايا إلى السنغال، اليوم السبت، لمناقشة الأمر.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أرانتشا جونزاليس لايا ستتفاوض مع الحكومة السنغالية بشأن تدابير الإسراع من وتيرة ترحيل المهاجرين إلى بلادهم، وتصعيب أمر مغادرتهم البلاد بشكل غير قانوني.

وتعد السنغال، بجانب المغرب، دولة رئيسية للمهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري.

ووصل أكثر من 18 ألف شخص إلى تلك الجزر الإسبانية من إفريقيا خلال العام الجاري وحتى الآن، مما يشكل زيادة نسبتها 1000% في الأعداد، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث ووصل تسعة آلاف شخص خلال الأسابيع القلائل الماضية وحدها.

وتخطط الحكومة الإسبانية لإقامة مخيمات طوارئ لتستوعب سبعة آلاف مهاجر.