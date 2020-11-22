بريطانيا وكندا توقعان اتفاقية تجارية بينهما

وقعت بريطانيا وكندا اتفاقية تجارية مؤقتة بينهما.

تهدف كلتا الدولتين بهذه الاتفاقية إلى ضمان استمرارية علاقاتهما الاقتصادية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية من البريكست في غضون ستة أسابيع.

وأعلنت وزارة التجارة الدولية في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو أبرما الاتفاقية اليوم السبت خلال مكالمة بالفيديو.

وتمهد هذه الاتفاقية الطريق للمفاوضات من أجل اتفاقية جديدة معدلة اعتبارا من عام 2021، وفقا لما قالته الوزارة في لندن.

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون ثان/يناير الماضي وبدأت مرحلة انتقالية تنتهي قريبا وفيها بقي كل شيء كما هو، ومن ثم واصلت لندن التجارة مع الدول الأخرى في إطار الاتحاد الأوروبي.

ورحبت غرفة التجارة في بريطانيا بالاتفاقية التي أبرمت مع كندا لكنها شددت على ضرورة توقيع اتفاقيات مماثلة مع الأسواق الهامة مثل تركيا وسنغافورة في أقرب وقت ممكن.

كانت بريطانيا واليابان اتفقتا في تشرين أول / أكتوبر على إبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، تتوافق إلى حد كبير مع الاتفاقية الحالية بين طوكيو والاتحاد الأوروبي.

وما تزال نتائج المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة غير مؤكدة.

وبدون توقيع عقد الاتفاقية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظل هناك تهديد بانهيار اقتصادي حاد. وبما أن الوقت ينفذ بسرعة فمن المحتمل اتخاذ قرار في بداية الأسبوع المقبل.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تحدثت يوم أمس الجمعة عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، ولكن كان هناك "بضعة أمتار أخرى حتى نهاية الخط" على حد وصفها.