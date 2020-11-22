وفاة والدة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في لندن

توفيت صباح اليوم الأحد، بيجوم شميم اختر، والدة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، وشقيقه الأصغر شهباز شريف، والمعروفة أيضا باسم "شميم بيبي"، في لندن، بحسب ما أكده بيرفيز مالك، عضو الجمعية الوطنية بباكستان لصحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن السياسية الباكستانة عظمه بوخاري أنه لم يتسن التأكد على الفور من سبب الوفاة، إلا أن الراحلة التسعينية كانت مريضة خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن حالتها الصحية أصبحت حرجة خلال الأسبوع الماضي، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المنزل صباح اليوم الأحد.

وأشارت بوخاري إلى أن الفقيدة رحلت عن عمر تراوح بين 93 و94 عاما.

وكانت شميم بيبي سافرت إلى لندن في فبراير الماضي، وكانت تعيش مع ابنها نواز المقيم هناك في المنفى، منذ ذلك الحين.