ندوة إرشادية عن الفقر المائي بزراعة البحيرة

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بمديرية الزراعة بالبحيرة، اليوم الأحد، ندوة إرشادية عن الفقر المائي والبدائل المطروحة لتوفير المياه بزراعة البحيرة، بحضور المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة، ومديري إدارات المياه والأراضي والمكافحة الحقلية، والإرشاد الزراعي، والعلاقات العامة، والعديد من المهندسين الزراعيين بالمديرية.

وقال الزواوي إن تنمية الموارد المائية في مصر تتطلب تكاتف جهود المؤسسات والهيئات الحكومية والبحث العلمي، ولإجراء هذه التنمية لا بد من إجراء تقييم للموارد المتاحة والتي يمكن توضيحها في تحديد نوع المورد المائي سواء كان سطحيًا أم جوفيًا، والتعرف على الظروف الطبيعية للمورد المائي من جغرافيا وتضاريس، والتعرف على إنتاجية المورد المائي وتصرفه اليومي والشهري والموسمي والسنوي، وتحديد نوعية المياه ونسب احتوائها على الأملاح والعناصر المختلفة، وتغير هذه النوعية من وقت لآخر، والتعرف على مدى موائمة التصريف الطبيعي للمورد.

وأضاف أن طرق تنمية الموارد المائية هي ترشيد استهلاك المياه، وحماية المياه الجوفية المتجددة والغير متجددة، والقيام بدراسات الاستكشاف والدراسات الجيولوجية التي تحدد حجم الموارد المائية، والالتزام بسياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على مصادر المياه من التلوث، ووضع المياه عنصرًا من عناصر التكلفة الأساسية عند إعداد دراسات الجدوى لجميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة، وتطوير قاعدة معلومات موحدة عن مصادر المياه، تشمل كمياتها ونوعيتها ومعدلات استغلالها، وتطوير صناعة تحلية المياه المالحة، وتعزيز التعاون الإقليمي لإدارة مصادر المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسة المائية، وإدخال نظم الري الحديثة والتشجيع على استخدامها والاهتمام بالبحث العلمي في مجال المياه، وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

وأوضح أن الدولة تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، عن طريق زيادة إنتاجية الرقعة الزراعية التنمية الرأسية، واستصلاح أراضٍ جديدة، وإضافتها إلى الأراضي القديمة كمساحات حقلية منتجة.