أفغانستان تسجل 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 203 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1307 عينات، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت الوزارة أيضا 12 حالة وفاة و512 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأوضحت بيانات الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 44 ألفا و706 حالات وإجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 1687، وحالات الشفاء 35 ألفا و934.

وحتى الآن، تم اختبار 139 ألفا و112 عينة في المراكز الحكومية وهناك 6927 حالة نشطة في البلاد، حسب بيانات الوزارة.