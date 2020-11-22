مقتل 4 من رجال الشرطة والحشد العشائري في كمين بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، مساء اليوم السبت، بمقتل اثنين من رجال الشرطة العراقية واثنين من الحشد العشائري في كمين نصب لهم شمالي تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن عناصر مجهولة نصبت عبوة ناسفة في منطقة وعرة على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك، ولدى حضور القوات الأمنية لإبطال مفعولها، تعرضت لإطلاق نار كثيف من جهة جبل مكحول مما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة بينهم عقيد واثنين من عناصر الحشد العشائري.

وأضاف البازي أن القوة أطلقت النار على الجهة التي تعرضت منها للهجوم، لكن المسلحين فروا في وديان جبل مكحول، موضحًا أنه جرى نقل القتلى إلى مستشفى بيجي تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

ولم تفلح القوات العراقية بالسيطرة على منطقة مكحول بالرغم من العمليات العسكرية العديدة التي شنتها ضد الخلايا النائمة في الجبل وكان آخرها الأسبوع الماضي.