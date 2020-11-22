منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام القادم

حذر مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، ديفيد نابارو، اليوم الأحد، من موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام 2021.

وأشار نابارو، إلى احتمالية حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

وقال: "لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى"، مضيفا "الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

يذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، أمس، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة.