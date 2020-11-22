ناخبون: دعوى ترامب في بنسلفانيا «نظرية مؤامرة غير مترابطة»

ذكرت جماعات تمثل الناخبين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن الدعوى القضائية التي رفعتها حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي تسعى إلى منع الولاية من التصديق على نتيجة انتخاباتها الخاصة بالرئاسة تستند إلى منطق "سخيف" يتناقض مع الحقائق الواردة في الدعوى نفسها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بأن تلك الجماعات قالت إن ترامب، الذي يزعم وجود مؤامرة ديمقراطية واسعة في سياق رفضه الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 3 نوفمبر، قد "فشل تماما" في تقديم دليل على وقوع مثل هذا الاحتيال.

ووصفت الجماعات تلك الدعوى بأنها "نظرية مؤامرة غير مترابطة ".

وأضافت : "لم نؤسس ديمقراطية تمثيلية لمطالبة المحاكم بإعلان من هو الفائز في انتخاباتنا".