تايلاند تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأحد ، تسجيل11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها حالة عدوى محلية واحدة ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 3913 حالة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" القول، إن حالة العدوى المحلية تعود لمواطن من ميانمار يبلغ من العمر 48 عاما، جرى نقله لمستشفى ماي سوت في إقليم تاك.

وقد تعافى من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، 3761 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 92 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.