 فيديو.. غارات إسرائيلية على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. غارات إسرائيلية على غزة

نور رشوان
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:50 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض قطاع غزة لغارات إسرائيلية.
وتعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة، فجر الأحد، لقصف صاروخي إسرائيلي.


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