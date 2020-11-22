عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض قطاع غزة لغارات إسرائيلية.

وتعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة، فجر الأحد، لقصف صاروخي إسرائيلي.



