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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض قطاع غزة لغارات إسرائيلية.وتعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة، فجر الأحد، لقصف صاروخي إسرائيلي.