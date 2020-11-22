وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد حرص بلاده على التنسيق الدائم مع قبرص

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، حرص بلاده على التنسيق الدائم مع قبرص سواء في المحافل الدولية أو الإقليمية، خاصة أن فلسطين وقبرص أصبحتا عضوتين في منتدى غاز شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني اليوم الأحد مع ممثل قبرص لدى فلسطين سافاس فلاديميرو، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشاد الوزير المالكي بعمق العلاقات الفلسطينية القبرصية على كافة المستويات، مثمنا دعم قبرص للقضية الفلسطينية والتزامها الثابت بخيار حل الدولتين، استنادا إلى الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.

كما ثمن المالكي جهود ممثل قبرص في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى جهوده المبذولة في تطوير التعاون الثلاثي بين فلسطين وقبرص واليونان، متمنيا أن يستمر تعزيز التعاون في كافة المجالات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لكلا البلدين والشعبين.