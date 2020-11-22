العراق: مقتل وإصابة 18 من رجال الشرطة والجيش في كمين شمالي تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم السبت، بمقتل وإصابة 18 من رجال الشرطة والجيش والحشد العشائري في كمين نصب لهم شمالي تكريت 170كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن "عناصر مجهولة نصبت عبوة ناسفة في منطقة وعرة على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك "20كم شمالي تكريت" ولدى حضور القوات الأمنية لإبطال مفعولها تعرضت لإطلاق نار كثيف من جهة جبل مكحول مما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة بينهم عقيد وأربعة من عناصر الحشد العشائري، وجنديين اثنين، وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة جديدة".

وأضاف العقيد البازي أن "القوة أطلقت النار على الجهة التي تعرضت منها للهجوم، لكن المسلحين فروا في وديان جبل مكحول، موضحا أنه جرى نقل القتلى إلى مستشفى بيجي تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم".

ولم تفلح القوات العراقية بالسيطرة على منطقة مكحول بالرغم من العمليات العسكرية العديدة التي شنتها ضد الخلايا النائمة في الجبل وكان آخرها الأسبوع الماضي.