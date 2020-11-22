محافظ الشرقية: منع أي مواطن من دخول الديوان العام دون ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام المواطنين المترددين على مكتب الخدمة بالديوان العام للمحافظة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقال المحافظ، في تصريحات له، إن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بات ضرورة لا تقبل الاستهانة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على الموظفين المسئولين عن دخول المواطنين لمبنى الديوان العام بمنع دخول أى مواطن دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن الالتزام بإجراءات التباعد بين المواطنين.

في سياق متصل، أكد محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهه حضارية للمحافظة، ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.