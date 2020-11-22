بومبيو يلتقي بمسئولين من طالبان والحكومة الأفغانية

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع مسئولين في حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر، اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إبقاء مفاوضات السلام الأفغانية على المسار الصحيح وسط تجدد العنف، وتحرك مفاجئ من قبل البيت الأبيض؛ لتسريع انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال بومبيو خلال اجتماعه مع سيد منصور نادري، وزير الدولة الأفغاني للسلام وعضو فريق التفاوض الحكومي مع حركة طالبان، إن إدارة ترامب ستقدم المساعدة الممكنة.

وأضاف: "سأكون أكثر اهتمامًا بالحصول على أفكاركم حول كيفية زيادة احتمالية تحقيق نتيجة ناجحة نتشاركها معا".

وتأتي اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي مع مسئوليين في الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة، بعد ساعات من هجوم بالصواريخ تبناه تنظيم داعش على عدة أحياء في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن بومبيو سيؤكد خلال هذه الاجتماعات الخاصة على حاجة وفدي الحكومة الأفغانية وطالبان إلى اغتنام هذه اللحظة، والموافقة على اتفاق لتجنب المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية.